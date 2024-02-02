Мошенник выдавал себя за работника газовой службы и заставлял пожилых людей покупать газоанализаторы, грозя штрафами

В Полоцке вынесен приговор мошеннику, который под вымышленным предлогом работы в газовой службе обманывал пенсионеров в Витебске, Полоцке и Новополоцке с августа по сентябрь 2023 года. Обвиняемый, представляясь сотрудником газовой службы, убеждал престарелых людей приобретать у него газоанализаторы, сигнализаторы загазованности и другие приборы по завышенным ценам.

На судебном заседании мошенник частично признал свою вину, а исковые требования полностью. 16 января суд Полоцка и Полоцкого района признал его виновным в повторном мошенничестве и приговорил к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 3 года, с уплатой компенсации в размере 2398 рублей пятерым потерпевшим. Также был конфискован мобильный телефон в качестве средства совершения преступления.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.