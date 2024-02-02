Мошенник выдавал себя за работника газовой службы и заставлял пожилых людей покупать газоанализаторы, грозя штрафами

Главное
Автор Опубликовано

В Полоцке вынесен приговор мошеннику, который под вымышленным предлогом работы в газовой службе обманывал пенсионеров в Витебске, Полоцке и Новополоцке с августа по сентябрь 2023 года. Обвиняемый, представляясь сотрудником газовой службы, убеждал престарелых людей приобретать у него газоанализаторы, сигнализаторы загазованности и другие приборы по завышенным ценам.

На судебном заседании мошенник частично признал свою вину, а исковые требования полностью. 16 января суд Полоцка и Полоцкого района признал его виновным в повторном мошенничестве и приговорил к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 3 года, с уплатой компенсации в размере 2398 рублей пятерым потерпевшим. Также был конфискован мобильный телефон в качестве средства совершения преступления.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Витебская пенсионерка передала мошенникам 230 000 российских рублей

криминал мошенничество
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.