Витебская пенсионерка передала мошенникам 230 000 российских рублей

Витебск
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Витебская пенсионерка попалась на уловку мошенников и лишилась денег. В качестве курьера мошенники в этот раз привлекли таксиста из Витебска, который не подозревал о своей роли в преступлении. Вечером с ним связались неизвестный и попросили взять заказ. Мужчина должен был съездить на указанный адрес и забрать посылку, которую нужно было доставить в Минск.

Как оказалось, в свертке были деньги, которые обманутая пенсионерка передала мошенникам — 230 000 российских рублей. В столице водитель отдал сверток с деньгами неизвестным женщинам.

В Витебске еще одна уголовка, связанная с мошенничеством с деньгами. Причем в особо крупном размере

Витебск криминал мошенничество
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