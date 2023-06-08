Витебская пенсионерка передала мошенникам 230 000 российских рублей

Витебская пенсионерка попалась на уловку мошенников и лишилась денег. В качестве курьера мошенники в этот раз привлекли таксиста из Витебска, который не подозревал о своей роли в преступлении. Вечером с ним связались неизвестный и попросили взять заказ. Мужчина должен был съездить на указанный адрес и забрать посылку, которую нужно было доставить в Минск.

Как оказалось, в свертке были деньги, которые обманутая пенсионерка передала мошенникам — 230 000 российских рублей. В столице водитель отдал сверток с деньгами неизвестным женщинам.