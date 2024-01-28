Водителей из Витебска и Брестской области задержали за незаконную перевозку 40 тонн фруктов

Криминал
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В Хотимском районе сотрудники дорожной инспекции задержали двух водителей, проживающих в Витебске и Брестской области, за незаконную перевозку 40 тонн фруктов.

По информации от инспекторов, грузовики, принадлежащие задержанным водителям, были остановлены для проверки. В прицепах транспортных средств обнаружено значительное количество фруктов, включая груши и виноград  общим весом около 40 тонн.

Оба водителя, один из которых резидент Витебска, а другой — Брестской области, не смогли предоставить необходимые сопроводительные документы на перевозимый груз.

Грузовики вместе с контрабандным грузом были задержаны и направлены на охраняемую стоянку. В отношении нарушителей приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.

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