Водителей из Витебска и Брестской области задержали за незаконную перевозку 40 тонн фруктов

В Хотимском районе сотрудники дорожной инспекции задержали двух водителей, проживающих в Витебске и Брестской области, за незаконную перевозку 40 тонн фруктов.

По информации от инспекторов, грузовики, принадлежащие задержанным водителям, были остановлены для проверки. В прицепах транспортных средств обнаружено значительное количество фруктов, включая груши и виноград общим весом около 40 тонн.

Оба водителя, один из которых резидент Витебска, а другой — Брестской области, не смогли предоставить необходимые сопроводительные документы на перевозимый груз.

Грузовики вместе с контрабандным грузом были задержаны и направлены на охраняемую стоянку. В отношении нарушителей приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.