В Витебске пенсионерка отдала мошенникам 2 тысячи долларов

В городе Витебске пожилая женщина стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 2 тысячи долларов, воспользовавшись сценарием вымогательства с участием ее внука в якобы произошедшем ДТП.

Пенсионерке поступил звонок на домашний телефон, в ходе которого ей сообщили, что ее внук якобы участвовал в дорожно-транспортном происшествии. Мошенники требовали от нее крупную сумму денег за урегулирование ситуации в пользу их предполагаемого виновника. Женщина заявила, что у нее нет таких средств, однако она готова передать 2 тысячи долларов. Позднее к ней прибыл курьер от службы доставки, который должен был забрать деньги и передать их по указанному адресу.

Однако, по прибытии на место, курьер не обнаружил получателя и, после связи с техподдержкой, вернулся к пожилой женщине. На месте его уже ожидала полиция.

В настоящее время следователи начали уголовное дело по факту мошенничества, идут оперативные и следственные мероприятия для выявления всех участников преступной группировки. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

В другом случае из города Орша стало известно о гражданине, который потерял 2,5 тысячи рублей после виртуального знакомства.