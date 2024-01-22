В Орше поезд столкнулся с легковушкой, есть погибшие

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом в Орше один человек погиб, а второй получил травмы. Инцидент произошел 20 января в 3:04 на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде по Новой улице.

По данным Государственной автомобильной инспекции, 22-летний водитель, управляя автомобилем “Mazda”, нарушил правила пересечения железнодорожного полотна, проезжая через переезд на красный свет сигнала светофора, и столкнулся с грузовым локомотивом.

В результате аварии водитель скончался от полученных травм на месте, а 24-летняя пассажирка легковушки была госпитализирована с различными травмами. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

По информации МЧС, столкновение произошло с участием грузового поезда №2001 “Витебск-Могилев”, что привело к задержке в движении поезда на 1 час 43 минуты.