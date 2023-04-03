В Полоцке дизельный поезд врезался в легковую BMW на железнодорожном переезде

На железнодорожном переезде в Полоцке произошло столкновение дизельного поезда с легковым авто. Авария произошла утром в понедельник, 3 апреля.

Известно, что на железнодорожном переезде горел красный сигнал светофора, запрещающий выезд на переезд. Однако 19-летний водитель легкового «БМВ» его проигнорировал. В итоге произошло столкновение дизель-поезда с легковушкой. Удар пришелся в заднюю часть авто.

В результате ДТП никто не пострадал. «БМВ» получило механические повреждения, а дизельный поезд последовал далее по маршруту.

По данному факту проводится проверка.