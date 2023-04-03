В Полоцке дизельный поезд врезался в легковую BMW на железнодорожном переезде

Главное
Автор Опубликовано

На железнодорожном переезде в Полоцке произошло столкновение дизельного поезда с легковым авто. Авария произошла утром в понедельник, 3 апреля.

Известно, что на железнодорожном переезде горел красный сигнал светофора, запрещающий выезд на переезд. Однако 19-летний водитель легкового «БМВ» его проигнорировал. В итоге произошло столкновение дизель-поезда с легковушкой. Удар пришелся в заднюю часть авто.

В результате ДТП никто не пострадал. «БМВ» получило механические повреждения, а дизельный поезд последовал далее по маршруту.

По данному факту проводится проверка.

Грузовик столкнулся с автопоездом в Полоцком районе

авария дтп Полоцк происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by