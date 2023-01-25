В Оршанском районе товарный поезд насмерть 55-летнего сбил велосипедиста

Витебская область
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В Оршанском районе рядом с деревней Погост поезд переехал лежавшего на путях велосипедиста. Трагедия произошла вечером 23 января.

По информации УВД Витебского облисполкома, 55-летний мужчина с велосипедом лежал на путях, когда его переехал товарный поезд Барановичи — Орша — Смоленск.

Машинист заметил на путях мужчину, подал звуковой сигнал, пытался экстренно затормозить состав, но столкновения избежать не удалось. Мужчина получил смертельные ранения.

Погибший – житель города Барань. По предварительной информации, мужчина был трезв. Его тело из-под состава извлекли машинисты и вызвали милицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства трагедии.

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