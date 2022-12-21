Уголовное дело по факту попадания рабочих под поезд в Орше направлено в суд

Прокуратура Витебской области направила в суд Оршанского района и Орши уголовное дело по факту смертельного наезда поезда на рабочих в Орше.

Напомним, что в день трагедии, которая произошла в феврале 2021 года, монтеры очищали железнодорожное полотно и стрелочные переводы от снега, а по пути шел дизель-поезд Орша-Кричев. Машинист подавал сигналы рабочим и экстренно затормозил состав, но наезда избежать не удалось. Небрежность бригадира привела к тому, что 39-летний монтер погиб на месте, а 35-летний работник получил тяжкие телесные повреждения.

Следствием было установлено, что 37-летний житель Оршанского района, который на момент трагедии работал бригадиром пути железнодорожной станции Орша-Западная, отвечая за руководство и организацию работ по обеспечению безопасности движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта, не обеспечил их безопасное выполнение.

В надзорном ведомстве области, изучив материалы уголовного дела, пришли к выводу, что обвинения обоснованы, обстоятельства преступления исследованы объективно. В прокуратуре согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.314 УК Беларуси. Дело находилось в производстве УСК по Витебской области.