В Городокском районе микроавтобус попал под поезд

Легковой автомобиль из-за поломки остановился на железнодорожном переезде и в него врезался поезд. Происшествие случилось 6 января около 9.15 вблизи поселка Езерище на регулируемом переезде.

У автомобиля Ford Transit прямо на переезде случилась поломка. Водитель и пассажирка вышли из машины и вскоре увидели приближающийся грузовой состав. Не смотря на все предпринимаемые меры, избежать столкновения с поездом не удалось. Пострадавших нет.

Задержка грузового поезда составила 3 часа 34 минуты. По факту произошедшего проводится проверка.