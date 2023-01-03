В Витебской области в 2023 году отремонтируют три моста и 260 км дорог

Витебская область
Автор Опубликовано

На текущий год в Витебской области запланирован ремонт 258 км дорог. Также в планах ремонт трех мостов на автодорогах местного значения протяженностью 48 погонных метров.

Это мост через реку Соколянка на автодороге Орша — Коханово — Обольцы через деревню Левково в Толочинском районе, мост на подъезде к деревне Соснино от автодороги Бешенковичи — Шумилино — Суровни в Шумилинском районе и мост на автодороге Казаки — Сосновцы Шарковщинского района, которому также предстоит реконструкция.

Кроме того, на мосту через реку Свечанка республиканской автотрассы М3 Минск — Витебск будут проводить работы по реконструкции.

Реконструкция моста через Западную Двину в Полоцке обойдется в 35 млн рублей

Витебская область инфраструктура ремонт
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by