В Витебской области в 2023 году отремонтируют три моста и 260 км дорог

На текущий год в Витебской области запланирован ремонт 258 км дорог. Также в планах ремонт трех мостов на автодорогах местного значения протяженностью 48 погонных метров.

Это мост через реку Соколянка на автодороге Орша — Коханово — Обольцы через деревню Левково в Толочинском районе, мост на подъезде к деревне Соснино от автодороги Бешенковичи — Шумилино — Суровни в Шумилинском районе и мост на автодороге Казаки — Сосновцы Шарковщинского района, которому также предстоит реконструкция.

Кроме того, на мосту через реку Свечанка республиканской автотрассы М3 Минск — Витебск будут проводить работы по реконструкции.