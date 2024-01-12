Бравший взятки главный ветеринарный врач Лунинецкого района отпущен на свободу. А что так можно было?

Главный ветеринарный врач Лунинецкого района, бравший взятки, отпущен на свободу решением суда. Не будет отбывать срок и дававший взятки бизнесмен.

Уголовное дело рассматривалось в выездном судебном заседании с приглашением работников агропромышленного сектора района. Обвиняемыми проходили главный ветеринарный врач одной из сельхозорганизаций и руководитель частного предприятия. Установлено, что с января по сентябрь 2023 года главный ветврач неоднократно получала от представителей коммерческой структуры вознаграждение за благоприятное решение вопроса о выборе этой компании в качестве поставщика ветпрепаратов.

С учетом позиции государственного обвинителя на основании ч.1 ст.430 Уголовного кодекса суд Лунинецкого района назначил главному специалисту наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также она на 5 лет лишена права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, пишет Витебский регион.

Руководителя частной организации осудили по ч.1 ст.431 УК на 1 год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Помимо этого, каждый фигурант обязан уплатить штраф в размере 500 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.