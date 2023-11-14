Коррупция среди чиновников цветет: по «молочному делу» задержан директор «Бабушкиной крынки» и еще 25 человек

По делу о махинациях и коррупции при продажах молока в Россию задержаны 26 человек, 15 из них арестованы. Такие данные привел сегодня начальник КГБ Иван Тертель во время совещания у Александра Лукашенко. Речь, в частности, идет в первую очередь о предприятии «Бабушкина крынка» и его директоре Геннадии Скитове, который руководит заводом с 2019 года.

Фактически, речь идет о деятельности крупной мафиозной группировке.

Лукашенко признался, что организованная преступная группировка объединяла минимум восемь коммерческих групп. Молочная мафия контролировала экспорт молочной продукции в Россию и занижала налогооблагаемую базу.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий», — сообщил Лукашенко.

По его словам, у владельцев белорусских фирм были подконтрольные компании на территории России. Такая схема позволяла сначала продавать молочку с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу.

По признанию Лукашенко, там широко применялся подкуп. Путем подкупа преступники получали право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу, а также возможность закупки продукции по цене ниже установленного индикатива.

Члены правительства причастны к деятельности криминальной группировки

Естественно, деятельность масштабной преступной группировки “крышевалась” государственными чиновниками режима, включая “членов правительства”. В этом признался Александр Лукашенко.

«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов», — сказал Лукашенко, добавив при этом, что «там светятся и члены правительства».

По мнению Лукашенко, такая схема стала возможна потому, что нет системы реализации продукции.

“Все началось с Витебской области”

Лукашенко заявил, что “все началось” еще до прихода нынешнего председателя Витебского облисполкома Александра Субботина.

«Многие предлагают через биржу все продавать — это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо — совсем другие цены на предприятиях. И все началось, господин Субботин, с Витебской области. Может быть, до вас. Но не дай бог, губернаторов предупреждаю, косяки будут в вашу бытность — мало не покажется».

Напомним, что Александр Субботин занял место председателя Витебского областного исполнительного комитета с 13 декабря 2021 года. То есть, на период работы Субботина в этой должности пришелся расцвет преступной деятельности мафиозно-государственной группировки, созданной при его предшественнике Николае Шерстневе. Однако данные чиновники не были задержаны по “молочному делу”.