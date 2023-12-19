Парк индустрии Витебской области создадут в Китае

Сегодня в здании Витебского облисполкома было подписано соглашение о создании арки индустрии Витебской области в Китае. Подписание документа произвели глава области Александр Субботин и официальный представитель Китая господин Лей Ма.

Александр Субботин отметил значительные возможности для реализации различных совместных проектов между северным регионом Беларуси и Китаем.