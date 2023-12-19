Парк индустрии Витебской области создадут в Китае

Сегодня в здании Витебского облисполкома было подписано соглашение о создании арки индустрии Витебской области в Китае. Подписание документа произвели глава области Александр Субботин и официальный представитель Китая господин Лей Ма.
Александр Субботин отметил значительные возможности для реализации различных совместных проектов между северным регионом Беларуси и Китаем.
“У нас есть значительный опыт и навыки в производстве и переработке льноволокна, водоочистном оборудовании, пищевых продуктах, нефтехимической продукции и композитных материалах, которые уже успешно поставляются на китайский рынок. Эти направления могут быть дополнительно развиты не только через увеличение поставок, но и в рамках инвестиционного сотрудничества. Например, на кондитерском комбинате «Витьба» запущена линия производства изделий с использованием сухого молока в качестве наполнителя. Кроме того, наши предприятия активно приобретают в Китае технологии и оборудование в сферах радиоэлектроники, фармацевтики, машиностроения, полимерных, химических и кожевенных материалов, а также металлов”, – пояснил Александр Субботин.
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