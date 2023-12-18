В Витебске упавшая с крыши глыба льда убила 39-летнюю женщину

Витебск
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По предварительным данным, сегодня днем на 39-летнюю жительницу Витебска с крыши дома по проспекту Черняховского упала глыба снега со льдом. От полученных травм женщина скончалась.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъяты записи камер видеонаблюдения,  на которых зафиксированы обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим произошедшему.

Фото: Витебский облисполком

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