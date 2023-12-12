Всем работникам с 2024 года гарантируют оплачиваемый выходной

С начала 2024 года всем трудящимся обеспечивается оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Этот выходной выдается по запросу сотрудника, который должен подать соответствующее заявление.

Отказ в предоставлении выходного для прохождения диспансеризации запрещен. Однако работодатель вправе запросить документы, подтверждающие факт посещения сотрудником медицинского учреждения, чтобы убедиться, что выходной был использован именно для данной цели, а не просто для отсутствия на работе.

Количество выходных дней, предоставляемых для прохождения медицинских осмотров, зависит от возраста работника:

Для лиц до 40 лет предусмотрен один выходной раз в три года для диспансеризации.

После достижения 40 лет работники могут использовать один день оплачиваемого отсутствия каждый год на посещение врачей, сохраняя при этом свою заработную плату.

Пенсионеры и лица, у которых осталось менее пяти лет до выхода на пенсию, имеют право на получение двух дней оплачиваемого выходного раз в год для походов к врачам.