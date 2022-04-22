Как в майские праздники будут работать поликлиники и больницы

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Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы во время майских праздников.

30 апреля, 2 и 7 мая врачи амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптек и аппаратно-технических организаций будут работать согласно графику работы в субботу. 1, 3, 9 мая – праздничные дни, 8 мая – выходной день, а 14 мая – рабочий.

30 апреля, 7 и 14 мая больницы и РНПЦ будут вести работу по субботнему графику. 1 мая, 3 и 9 – праздничный день, 2 мая как в рабочий. 8 мая – выходной.

График работы поликлиник Полоцка и Новополоцка в выходные дни

беларусь здравоохранение
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