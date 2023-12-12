Прекращено движение по путепроводу Металлистов. Схема объезда

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С 11 декабря в Витебске было прекращено движение по путепроводу Металлистов, соединяющему улицы Зеньковой и Некрасова.

В 10:00 проезжая часть путепровода была перекрыта бетонными блоками, а транспортное движение через этот мост было остановлено.

Принятое решение о прекращении движения, как транспорта, так и пешеходов, было обусловлено угрозой безопасности на дороге, включая возможные угрозы для жизни и здоровья граждан.

Продолжительность ремонта моста составит 11 месяцев, и, при благоприятном ходе работ, планируется завершить его к 10 ноября 2024 года. Капитальный ремонт включает в себя работы по восстановлению опор моста, ремонт пролетной конструкции (замена части главных балок и их укрепление), восстановление мостового полотна (проведение гидроизоляции, наложение асфальтового покрытия, обновление тротуаров, установка перил, новых опор освещения, а также дорожек на мостовом полотне и новых деформационных швов). Также планируется ремонт подходов к мосту с укладкой нового покрытия, установкой ограждений и обновлением освещения.

На время реконструкции путепровода Металлистов можно объехать следующими маршрутами:

  • Полоцкий путепровод;
  • Улица Карла Маркса – 1-я Пролетарская улица – улица Максима Горького;
  • 11-я Городокская улица – улица Мясникова – Покровская улица – Комсомольская улица.

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