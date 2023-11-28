Ремонт путепровода Металлистов начнется 11 декабря

С 11 декабря 2023 года по 10 ноября 2024 года движение через этот путепровод будет полностью закрыто для всех видов транспорта, а на улице Некрасова ограничено. Водителей просят соблюдать временные знаки дорожного движения и быть более внимательными.

Капитальный ремонт будет осуществляться филиалом «Мостостроительное управление № 5» ОАО «Мостострой», который является одним из крупнейших подрядчиков не только в Беларуси. Этот подрядчик участвовал в строительстве моста через реку Березину в Борисове, двух путепроводов в Слуцке, а также в создании транспортной развязки на автодороге М1 недалеко от Москвы.

Филиал № 5 ранее смог ввести путепровод «Полоцкий» в эксплуатацию даже раньше запланированного срока (на 20 месяцев) в 2020 году. Они также успешно осуществили реконструкцию моста через Западную Двину в Полоцке, что стало одним из крупных проектов за последнее время.

Подготовительные работы по реконструкции путепровода Металлистов начнутся уже 1 декабря.