В Полоцком районе произошло столкновение двух автомобилей

ДТП
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10 декабря в Полоцком районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Согласно предварительной информации от ГАИ, приблизительно в 10:50 на 9-м километре трассы Н-3200 «Полоцк – Ушачи» водитель автомобиля «Volkswagen» потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Citroen».

Оба автомобиля получили повреждения, а также пострадали пассажиры. 39-летний и 74-летний пострадавшие были госпитализированы в Полоцкую центральную городскую больницу с полученными травмами.

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