В многоквартироном доме в Полоцком районе произошел взрыв. Видео

В агрогородке Захарничи Полоцкого района 5 декабря произошел взрыв в жилом доме, приведший к травмированию двух человек.
По предварительной информации, взрыв газового баллона случился на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, как сообщили представители МЧС.
Спасатели извлекли из-под обломков 47-летнего мужчину, в то время как соседи самостоятельно вытащили 83-летнюю женщину до прибытия первых бригад МЧС. Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На данный момент 11 жителей дома были эвакуированы, а спасатели продолжают работу на месте происшествия.
Вследствие взрыва была разрушена наружная стена квартиры, а также частично обвалились бетонные перекрытия.
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