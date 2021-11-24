В Витебске произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Происшествия
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На улице Шумилинской в Витебске произошел взрыв газового баллона, пострадали два человека. Взрыв произошел в результате газосварочных работ по ремонту трактора.

Сообщение о происшествии поступило в центр оперативного управления Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям 24 ноября утром в 10.03.

По прибытию пожарно-спасательного подразделения, горения и обрушения строительных конструкций не зафиксировано. В результате взрыва пострадали молодые мужчины тридцати и двадцати семи лет.

19 января в Орше местный житель угрожал взорвать бытовой газ в квартире в девятиэтажном жилом доме

взрыв бытового газа Витебск
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