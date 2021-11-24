В Витебске произошел взрыв газа, есть пострадавшие

На улице Шумилинской в Витебске произошел взрыв газового баллона, пострадали два человека. Взрыв произошел в результате газосварочных работ по ремонту трактора.

Сообщение о происшествии поступило в центр оперативного управления Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям 24 ноября утром в 10.03.

По прибытию пожарно-спасательного подразделения, горения и обрушения строительных конструкций не зафиксировано. В результате взрыва пострадали молодые мужчины тридцати и двадцати семи лет.