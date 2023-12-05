В отношении чиновников из филиалов «Витебскхлебпрома» вынесены приговоры за получение взяток от столичной компании

Витебск
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Суды завершились по делам двух высокопоставленных сотрудников филиалов ОАО «Витебскхлебпром», которые были задержаны по обвинениям в получении взяток от одной и той же компании из Минска.

На 11 ноября суд Первомайского района Витебска вынес приговор Юрию Губогло, который занимал должность заместителя директора по техническим вопросам в филиале «Полоцкий хлебозавод». Ему было предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 4100 рублей за решение вопросов по поставкам хлебопекарного оборудования от столичной фирмы. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 2 года 6 месяцев, штрафу в 11 100 рублей и запрету занимать административные должности в течение 3 лет, однако суд предоставил отсрочку исполнения основного наказания на 3 года, и Губогло был освобожден из-под стражи.

2 ноября суд Чашникского района вынес приговор еще одному руководителю, Виктору Прибыткову, занимавшему должность заместителя директора по производству в Новолукомльском производстве Оршанского хлебозавода. Ему предъявлялись обвинения в требовании откатов в размере 3000 рублей от поставщика оборудования от той же минской фирмы. Суд также признал его виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы, штрафу в 11 100 рублей и запрету занимать ответственные должности в течение 5 лет, после чего он был освобожден.

Оба обвиняемых признали свою вину и уплатили суммы незаконно полученных доходов государству.

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