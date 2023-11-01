Витебские школьники посетили приют для бездомных животных «Добрик»

Ученики средней школы № 47 имени Е. Ф. Ивановского посетили витебский приют для бездомных животных «Добрик». Они собрали все необходимые предметы и передали их работникам приюта. Среди собранных вещей были теплые одежды, различные виды кормов, крупы и даже свежие овощи. Каждый ученик внес свой вклад, помогая тем, как мог.

Наиважнейшей потребностью в приюте была еда. В приюте содержится большое количество животных, и каждый из них требует определенного типа питания, зависящего от их здоровья и возраста. Щенкам и котятам нужны специализированные корма, богатые витаминами и минералами, в то время как более взрослым животным подходят обычные сухие или влажные корма, а также мясо и крупы. Благодаря этой щедрой помощи, наши четвероногие друзья всегда будут сыты и довольны.

Сотрудники приюта отметили, что у них больше собак, чем кошек, и каждое животное имеет свой уникальный характер, требующий особого подхода и, самое главное, любви к профессии.