Два медвежонка нашли временный приют в Витебском зоопарке

Два брата-медвежонка обрели временный дом в Витебском зоопарке, где за ними тщательно ухаживают и подыскивают постоянное место жительства.

Малышей нашли в Витебском районе – их обнаружили в заброшенной берлоге. Специалисты несколько дней наблюдали за детенышами, надеясь, что мать вернется. Однако этого не случилось, и было принято решение спасти медвежат, перевезя их в зоопарк. За несколько дней в они уже окрепли, адаптировались к новым условиям и научились питаться из бутылочки. Сейчас их рацион состоит из молока и сливок.

Уход за медвежатами и опыт спасения косолапых

Для директора Витебского зоопарка Ирины Орловой, это далеко не первый случай выхаживания медвежат. На постоянном проживании в зоопарке уже обитают медведицы Дуняша и Глаша. У них есть просторный вольер, бассейн и специальные игрушки. Также здесь живет бурый медведь Добрыня, чей новый вольер сейчас достраивают. Как только его жилище будут готовы, посетители смогут увидеть могучего обитателя, чей вес уже превышает 150 кг.

Ранее в зоопарке выхаживали и сестру Добрыни – Ягодку. Спустя некоторое время для нее нашли новый дом в Могилевском зоосаде, где она успешно адаптировалась.

Поиск нового дома

Пока малыши привыкают к новому месту, зоопарк активно ищет для них достойный дом. Уход за медведями требует больших ресурсов, поэтому сотрудники зоопарка надеются, что найдутся опытные специалисты, готовые взять на себя заботу о косолапых братьях. Тем временем посетители Витебского зоопарка уже интересуются судьбой медвежат, и, возможно, скоро появится возможность увидеть их в одном из лучших приютов для диких животных.