Датский Красный Крест отправил в Витебскую область 11,6 т гуманитарной помощи

Благотворительность
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Датский Красный Крест отправил в Витебскую область 11,6 т гуманитарной помощи, включая продукты питания, медикаменты и одежду для уязвимых категорий населения.

Получить гуманитарную помощь до конца I квартала могут малообеспеченные, инвалиды, пенсионеры, дети из нуждающихся семей, неполные и многодетные семьи, лица без определенного места жительства и те, кто находится в вынужденной миграции ее.

По словам председателя областной организации Белорусского общества Красного Креста Галины Желановой, сотрудничество с Датским Красным Крестом продолжается на постоянной основе, в 2020 году он также присылал гуманитарный груз для нуждающихся. В конце прошлого года наши коллеги из Дании оказали помощь на Br78 тыс.

Датский Красный Крест — часть Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которое представляет собой крупнейшую гуманитарную сеть, насчитывающую 17 миллионов волонтёров.

В настоящее время при поддержке Датского Красного Креста в нашей стране реализуются проект «Волонтёрские инициативы гражданского населения в отдалённых регионах Беларуси»

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