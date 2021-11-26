В Витебской области сотни детей-сирот могут обрести семью. Запущена программа «Семья каждому ребенку»

В Беларуси в 2020 году 5 881 ребенок оставался в интернатных учреждениях, из которых 2 366 – дети с инвалидностью. Чтобы исправить ситуацию ЮНИСЕФ в Беларуси и Приорбанк запускают программу «Семья каждому ребенку» в Витебской области.

Цели программы – укрепить потенциал биологических семей для профилактики попадания детей в интернатные учреждения, помочь детям восстановить контакт с биологическими родителями или найти приемную семью.

В 2018–2021 годах программа «Семья каждому ребенку» реализовывалась в Гомельской области. По ее итогам численность детей в Гомельском областном доме ребенка сократилась на 35%; снизилось количество детей, которые поступают в это интернатное учреждение (из 61 ребенка-сироты и ребенка до 4-х лет, оставшегося без попечения родителей, 41 (67%) устроены в замещающие семьи; повышена эффективность работы с биологическими семьями, воспитывающими детей раннего возраста, которые находятся в трудной жизненной ситуации (из 336 детей до 4-х лет, признанных в социально опасном положении, 31 малыш (9%) изъят из биологической семьи).

Несмотря на усилия заинтересованных сторон, в Беларуси в 2020 году 5 881 ребенок оставался в интернатных учреждениях, из которых 2 366 – дети с инвалидностью (120 из них воспитывались в домах ребенка) (данные Белстата).

На основе опыта программы «Семья каждому ребенку» в Гомельской области в 2021 году достигнуты договоренности с Витебским областным исполнительным комитетом о расширении географии программы. ЮНИСЕФ в Беларуси совместно с партнерами будет работать над профилактикой институционализации детей с инвалидностью и детей раннего возраста, уделяя особое внимание укреплению потенциала биологической семьи, а также выводу из интернатного учреждения детей, воспитывающихся в следующих учреждениях: УЗ «Витебский областной специализированный дом ребенка», ГУСО «Богушевский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», ГУО «Детский дом города Витебска», ГУО «Бегомльская вспомогательная школа-интернат Докшицкого района».

«Мы благодарны Приорбанку за поддержку, за понимание того, насколько важна эта программа для сохранения детей в родной семье, ведь каждые три месяца пребывания в интернатном учреждении создают задержку в развитии ребенка на один месяц. – говорит представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай. – Мы благодарны и клиентам Приорбанка, которые совершают пожертвования и уже на протяжении четырех лет помогают детям найти семью».

Работа по программе «Семья каждому ребенку» ведется при финансовой поддержке Приорбанка, Райффайзен-Лизинга, а также за счет пожертвований.

«Мы рады быть частью такой важной глобальной миссии и продолжать собственным примером поддерживать идею о простоте благотворительности, привлекая тем самым к проекту наших клиентов и партнеров. Результаты реализации программы «Семья каждому ребенку» в Гомельской области воодушевляют и обнадеживают. Сотни родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, получили экспертную помощь и поддержку. Также мы улучшили качество жизни некоторых детей и вернули их в родные семьи, подготовили новых специалистов для работы с детьми, нуждающимися в особом уходе. В то же время, в интернатах и домах ребенка остаются ребята, мечтающие жить в уютном доме с любящими родителями. Поэтому нам еще многое предстоит сделать, чтобы воплотить в жизнь их самую большую мечту и изменить жизнь к лучшему», — отметил Председатель Правления Приорбанка Сергей Костюченко.

ЮНИСЕФ в Беларуси призывает белорусов поддержать программу «Семья каждому ребенку», сделав пожертвование на сайте. А также отправив СМС с любым текстом на номер 2244 для абонентов МТС и на номер 888 для абонентов А1.