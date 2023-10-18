В Новополоцке мужчина убил собутыльника из-за отказа идти в магазин за новой порцией алкоголя

Витебская область
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В городе Новополоцк произошло убийство мужчины, совершенное его собутыльником после конфликта из-за отказа сходить за дополнительным алкоголем.

Трагическое событие обнаружила соседка в квартире погибшего 50-летнего мужчины, который не имел постоянного места работы. На теле жертвы были видны признаки многочисленных телесных повреждений.

Сотрудники уголовного розыска оперативно выявили подозреваемого и его местоположение. Под подозрение попал 42-летний мужчина из того же города, имеющий прежние судимости и также не имеющий постоянного места работы. В день трагедии он употреблял алкоголь вместе с погибшим, и, когда запасы алкоголя иссякли, попросил своего собутыльника принести дополнительные напитки. Получив отказ, подозреваемый начал жестоко избивать мужчину ногами и руками, после чего скрылся. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого, который находился у своих родственников. В связи с этим случаем было возбуждено уголовное дело о преступлении, связанном с убийством.

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