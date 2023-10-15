Витебских учащихся принудительно используют на ручной уборке капусты

Сельскохозяйственный производственный кооператив “Ольговское” государственные СМИ называют “одним из ведущих и самых успешных сельхозпредприятий не только в области, но и в республике”. Предприятие именуют “одним из валообразующих сельскохозяйственных организаций Витебского района”. Колхоз “Ольговское” неоднократно выходил победителем в различных республиканских, областных и районных соревнованиях за “достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции”.

Оказалось, секрет “успеха” очень прост: использование дармовой рабочей силы учащихся.

Государственный колхоз настолько успешен, что уборку урожая капусты производит вручную, причем в “битве за урожай” использует неквалифицированный труд учащихся филиала БГТУ «Витебский государственный технологический колледж». Об этом сообщает Витебский райисполком. Про комбайны, повсеместно используемые для уборки капусты, в “успешном сельхозпредприятии”, видимо, еще не слышали. “Опытные аграрии” не знают что такое механизация сельского хозяйства, и как организовать действительно эффективный сбор урожая силами профессиональных сотрудников. Недостатки в своем образовании и преступную бесхозяйственность “опытные руководители”, как водится, закрывают за чужой счет. В данном случае, за счет эксплуатации учащихся.

Следует отметить, что, например, фермеры в Литве и Польше не используют принудительный труд граждан для уборки урожая. Зато там фермеры добиваются высоких показателей за счет применения новых сельскохозяйственных технологий и применения высокопроизводительной сельхозтехники. Возможно, этим объясняется тот факт, что средняя урожайность в Беларуси в 1,5 раза ниже, чем в соседних странах.

Фото: “Витьбичи”