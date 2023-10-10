В Полоцком районе молодого парня замотало в кормораздатчик

7 октября 18-летний молодой человек попал в беду, оказавшись в прицепе для раздачи кормов на одной из ферм Полоцкого района.

В 12:00 часов спасателям поступило сообщение о необходимости помощи молодому животноводу в агрогородке Белица. На молочно-товарной ферме “Близница” парень оказался запертым в прицепе для раздачи кормов “ПРК-1,5”, где его прижало вращающимся валом.

Спасатели оперативно освободили молодого человека из конструкции прицепа. После происшествия с пострадавшим животноводом, у которого были различные травмы, его доставили в больницу. Эту информацию предоставила пресс-служба МЧС.