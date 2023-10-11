В Витебской области активизировались кибермошенники

Киберпреступники атакуют Витебскую область. За 5 дней октября более 30 потерпевших. За 9 месяцев уже похищено более 1,75 млн. рублей.

Только за последние 3 месяца жертвами стали не менее 14 бухгалтеров, а также 5 директоров и их заместителей государственных учреждений, главные специалисты и методист отделов райисполкомов, начальник планово-экономического сектора ГПО, заместитель начальника финансового отдела ОАО и другие должностные лица.

Большинство из них не заметили подмены страницы интернет-банкинка и на поддельной странице ввели свои логин и пароль, код из смс.

Среди потерпевших есть лица, которых мошенники убедили выполнить определенные действия.

Так, например, 43-летнюю лаборанта из Верхнедвинска в мессенджере «Telegram» уговорили оформить в банке кредит. Все одобренные ей 11 000 рублей она перевела на указанный мошенниками счет.

Аналогично, 54-летнюю закройщицу из Новополоцка через «WhatsApp» под предлогом сохранения денежных средств убедили оформить онлайн-кредит и перевести почти 10 тысяч рублей на счет неизвестных.

Больше всех пострадал 42-летний столяр ЖРЭТ из Витебска, который «для разоблачения мошенников в банке» оформил кредит и перевел более чем 22 тысячи рублей неизвестным, которые представились в мессенджере «Viber» сотрудниками милиции.