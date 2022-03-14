За два месяца в Витебской области свыше 260 человек стали жертвами кибермошенников

Мошенничество с использованием сотовой связи и интернета приобретает все большие масштабы. Мошенники, пользуясь достижениями технического прогресса, имеют возможность действовать анонимно, «охватывать» большое количество абонентов телекоммуникационных сетей и обогащаться, пользуясь доверчивостью и невнимательностью граждан.

Так, за 2 месяца текущего года в в Витебской области от действий кибермошенников пострадало более 260 человек (65 процентов женщин, 35 процентов мужчин). Среди них 48 пенсионеров, 8 студентов, 11 женщин в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 56 процентов потерпевших проживает в Витебске.

У одного из жителей Витебщины в феврале 2022 года кибермошенники похитили 18481 рубль, у другого в январе – 77771 рубль.

Помните, чтобы не стать жертвой киберпреступников, не вступайте в диалог с неизвестными, не сообщайте им реквизиты платежных карт, паспортные и иные данные, не выполняйте каких-либо действий по их просьбе.