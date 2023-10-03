В Витебске впервые вынесли приговор с реальным сроком лишения свободы за убийство животных. В судебном процессе был рассмотрен случай жительницы Витебска, которая сняла видео, на котором она отрубает головы котам.

Суд установил, что в мае текущего года женщина жестоко убила котенка и кошку топором во дворе своего дома без явной причины, проявив жестокость и хулиганские намерения. Она записала эти ужасные действия на мобильный телефон, жестоко комментировала происходящее и опубликовала видео в социальных сетях.

Во время допроса женщина признала свою вину в полной мере и заявила, что разместила видео, чтобы запугать тех, кто мог бы вмешаться в ее дела, угрожая им подобными действиями.

Суд Октябрьского района 27 сентября признал ее виновной в жестоком обращении с животными, что привело к их гибели, и в хулиганских действиях, повлекших повторное преступление. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 339-1 Уголовного кодекса, ей был назначен срок лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в общем режиме.

Этот случай стал первым в Витебске, когда за жестокое обращение с животными был вынесен реальный приговор к лишению свободы. Ранее такие преступления чаще наказывались штрафами или короткими сроками ареста в течение 2-3 месяцев.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в соответствии с законом.