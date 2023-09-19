Госконтроль в Витебске вынудил провести ремонт площадью 137,800 квадратных метров дорог

Государственный контроль в Витебске вынудил провести ремонт площадью 137,800 квадратных метров дорог. Множество жителей региона подавали жалобы, что вынудило Комитет государственного контроля Витебской области принять дополнительные меры по улучшению качества и своевременному ремонту дорог и объектов внешнего благоустройства.

За последний год по “горячей линии” Комитета области поступило более 120 обращений от жителей, связанных с плохим состоянием как местных, так и республиканских дорог. Заметно, что большая часть жалоб связана с несвоевременной реакцией служб на ухудшение состояния дорог и с временными методами ремонта, которые не решают проблему.

Такие проблемы были выявлены в Витебском, Городокском, Оршанском, Полоцком, Поставском, Россонском, Сенненском, Ушачском и Чашникском районах, а также в Витебске и Новополоцке.

В частности, только в Витебске было проведено восстановление 137,800 квадратных метров асфальтового покрытия на улицах и дорогах. Работник местной власти был привлечен к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по устранению недостатков в дорожной инфраструктуре.

Комитет государственного контроля Витебской области также потребовал усилить контроль за качеством выполнения работ по благоустройству. Были выявлены случаи, когда одни и те же объекты ежегодно ремонтировались, даже если это объяснялось неблагоприятными погодными условиями. Подрядная организация была вынуждена вернуть более 30,000 рублей, полученных без должных оснований за устранение своих собственных недостатков. Приняты меры для предотвращения подобных ситуаций, как сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля.