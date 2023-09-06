У школьников Витебска появится «Ученический билет»

Витебск
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В прошлом учебном году около 200 тысяч учащихся школ и гимназий Минска получили «Ученический билет». Скоро возможность стать обладателями подобного билета появится и у других школ страны. Эта функция сразу будет доступна и для обладателей «Ученического билета» в Витебске.

Что такое «Ученический билет»?

«Ученический билет» — это документ, удостоверяющий статус учащегося. На нём указан номер, адрес и телефон школы, а также данные ученика. Он объединил в себе пропуск в школу, читательский билет, проездной. Выдают «Ученический билет» непосредственно в том учреждении образования, где учится ребёнок.

С этого учебного года в билете доступен «Детский кошелёк». С его помощью ребёнок сможет рассчитываться везде, где принимают оплату по QR-коду «Оплати».

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