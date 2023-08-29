В Орше водитель с 3,5 промилле устроил переполох во дворе, повредив два автомобиля и врезавшись в дом

В Орше водитель с 3,5 промилле, двигаясь по дворовой территории, повредил два автомобиля, после чего въехал в подвальное помещение жилого дома №43 на улице Мира. Инцидент произошел вечером 28 августа. К приезду сотрудников очевидцы задержали водителя.

Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 3,5 промилле. Как оказалось, водитель отмечал свой день рождения и направлялся к друзьям для продолжения банкета.

В аварии никто не пострадал, автомобиль доставлен на штрафстоянку.