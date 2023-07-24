Пьяный водитель устроил ДТП в Витебске

По данным следствия, вечером 27 мая компания отдыхала в одной из квартир в Витебске. В разгар вечера, 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля. Вместе с ним уехали и две женщины (31 и 36 лет). Около 23 часов на проспекте Строителей водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на опору контактной сети троллейбуса.

В крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,58 промилле.Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси.