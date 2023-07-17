19-летняя девушка погибла в ДТП в Сеннеском районе

Погибшая и трое пострадавших: в Сеннеском районе легковушка слетела в кювет.

Авария произошла 13 июля около 18:30 на 127- м километре автодороги М-8. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Там автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 22-летний водитель и 21-летние пассажир и пассажирка Volkswagen с полученными травмами госпитализированы в УЗ «ВОКБ».19-летняя девушка-пассажир легковушки от полученных травм скончалась.