В Витебске пьяный бесправник при попытке скрыться от ГАИ совершил ДТП 

Инцидент произошел 25 июня около 21 часа. Внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Alfa Romeo». После остановки водитель резко возобновил движение и попытался скрыться. Беглец не реагировал на световые и звуковые сигналы служебного авто, грубо нарушал ПДД и неоднократно создавал угрозу остальным участникам дорожного движения.

В районе д.84 на проспекте Московском нарушитель совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan. Сотрудники ГАИ попытались извлечь беглеца из автомобиля, однако тот, начал движение назад и повредил автомобиль оперативного назначения.

Вечерним гонщиком оказался 35-летний житель Витебска. За руль автомобиля он сел в состоянии алкогольного опьянения (1,69 промилле). В отношении дорожного хулигана составлены административные материалы.