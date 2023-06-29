Пьяный пастух из Миорского района за один вечер угнал трактор, попал в ДТП и едва не сгорел на пожаре

Витебская область
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Всего за один вечер целую коллекцию правонарушений по линии ГАИ и статью уголовного кодекса собрал пастух из Миорского района.

35-летний сельчанин следил за коровами на пастбище, а для того чтобы рабочее время шло быстрее, выпивал.

Вскоре вино закончилось, а жажда осталась. До ближайшей точки реализации нужно было идти несколько километров. Преодолевать это расстояние пешком не хотелось. Тогда мужчина решил съездить за добавкой на стоящем неподалеку казенном тракторе. Благо, ключи находились в замке зажигания, а водителя на месте не оказалось.

При этом навыков вождения у пастуха не было, но была твердая уверенность в своих силах. На горе мужчины дисбаланс сил оказался на стороне навыка, а трактор – в кювете.

Покинув место ДТП, виновник аварии на соседнем поле заметил похожую на его сторожку и устроился там на ночлег. Чтобы согреться развел огонь.

Вскоре пламя уничтожило временное жилище сельчанина. Сам он едва спасся, но получил ожоги, поэтому даже обрадовался сотрудникам милиции, которые уже искали угонщика.

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Витебская область пожар происшествие
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