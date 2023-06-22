В Чаусах на предприятии «Бабушкина крынка» произошел пожар. Погиб главный инженер

Пожар
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21 июня произошел пожар в Чаусах в филиале ОАО “Бабушкина крынка”. Возгорание произошло в здании цеха по переработке и хранению сухого молока, сообщили в МЧС. Информацию о ЧП подтвердила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Спасатели вынесли из помещения работника предприятия. Мужчина был без сознания. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Погибший – 62-летний главный инженер филиала.

В Чаусах на предприятии «Бабушкина крынка» произошел пожар. Погиб главный инженер
Пожар в здании цеха по переработке и хранению сухого молока на территории чаусского филиала ОАО «Бабушкина крынка» 21 июня 2023 года. Фото: МЧС

Предварительно установлено, что в помещении проводился демонтаж труб. Им занималась сторонняя организация. В цеху находилось около 450 тонн сухой молочной смеси. Кровля частично обрушилась. Также огонь повредил имущество внутри цеха.

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пожар Чаусы
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