В Чаусах на предприятии «Бабушкина крынка» произошел пожар. Погиб главный инженер

21 июня произошел пожар в Чаусах в филиале ОАО “Бабушкина крынка”. Возгорание произошло в здании цеха по переработке и хранению сухого молока, сообщили в МЧС. Информацию о ЧП подтвердила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.



Спасатели вынесли из помещения работника предприятия. Мужчина был без сознания. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Погибший – 62-летний главный инженер филиала.

Предварительно установлено, что в помещении проводился демонтаж труб. Им занималась сторонняя организация. В цеху находилось около 450 тонн сухой молочной смеси. Кровля частично обрушилась. Также огонь повредил имущество внутри цеха.