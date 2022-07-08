В Новополоцке был задержан нетрезвый водитель-угонщик

Сотрудниками ГАИ в Новополоцке был задержан нетрезвый водитель на краденном автомобиле.

Иномарка попала в поле зрения наряда ГАИ на одной из улиц Новополоцка. Сомнения вызвал смелый стиль вождения мужчины. В салоне Opel кроме 36-летнего водителя находились две девушки.

Позже выяснилось, что автомобиль, за рулем которого находился лихач, принадлежит другому человеку. Оказалось, владелец машины оставил ее на ремонт, а сам уехал на заработки за границу. Забрать свое транспортное средство он планировал уже после возвращения.