Очередная жертва витебской живодёрки. История спасения немецкой овчарки

В мае 2022 года огромный резонанс получило видео, где жительница областного центра жестоко избивает собаку. Витебчанка получила две статьи. Собаку изъяли. А на днях в Сети появилось видео о том, где та самая витебская живодерка «воспитывает» очередного питомца. Прошел лишь год, и женщина нашла новую жертву?

Это видео уже легло в основу административного правонарушения. На кадрах видно, как женщина бьет поводком немецкую овчарку. Напуганный питомец прижимается к земле. Затем хозяйка изо всех сил вырывает из пасти пса предмет, похожий на палку «Апорт». Позже она вот так прокомментирует происходящее на видео.

Илона, жительница Витебска:

На улице я его буквально стукнула поводком, чуть-чуть приударила. Там уже раскрасили. Просто его тянула несколько раз. Я не била его ни ногами, ни руками, ничем. Я видела это видео. Мне очень искренне жаль. Я была в нормальном состоянии. Меня взбесило, что он ест всякую всячину на улице.

Сергей Веракса, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Железнодорожного РОВД Витебска:

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Железнодорожного РОВД Витебска данный факт был выявлен и зарегистрирован. В ходе проведения проверки установлено, что действия в отношении животного совершила 34-летняя местная жительница. Более года назад она уже привлекалась к административной ответственности за жестокое обращение с животными. В настоящее время женщина также привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение.