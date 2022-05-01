В Витебске задержали женщину, которая избила свою собаку

В витебской милиции отреагировали на видео, которое появилось в интернете 30 апреля. На записи видно, как в областном центре женщина на улице ногами избивает свою собаку.

«Сотрудниками Октябрьского РОВД установлено, что 32-летняя витебчанка в состоянии алкогольного опьянения во время выгула своего домашнего питомца била его ногами. Такой поступок женщина считает нормальным, аргументируя тем, что со своим животным она может делать то, что посчитает нужным», — рассказали в УВД Витебской области.