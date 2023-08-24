Бывшего директора газеты «Беларусы и рынок» направили отбывать приговор в Новополоцкую ИК-1

Бывшего директора газеты «Беларусы и рынок» Константина Золотых, осужденного на четыре года колонии, 21 июля направили отбывать приговор из минского СИЗО в новополоцкую исправительную колонию № 1.
13 июля КГБ Беларуси добавил Константина в список лиц, причастных к «террористической деятельности». Это означает, что ему запрещено получать в колонии денежные переводы. Вдогонку 21 июля МВД внесло политзаключенного в список «экстремистов».
Константина Золотых задержали 18 мая 2022 года. Его осудили на четыре года колонии по следующим обвинениям:
- ст. 369 — «Оскорбление представителя власти»;
- ст. 368 — «Оскорбление Лукашенко»;
- ст. 130 — «Разжигание вражды или розни»;
- ст. 426 — «Превышение власти или служебных полномочий».