Бывшего директора газеты «Беларусы и рынок» направили отбывать приговор в Новополоцкую ИК-1

Витебская область
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Бывшего директора газеты «Беларусы и рынок» Константина Золотых, осужденного на четыре года колонии, 21 июля направили отбывать приговор из минского СИЗО в новополоцкую исправительную колонию № 1.

13 июля КГБ Беларуси добавил Константина в список лиц, причастных к «террористической деятельности». Это означает, что ему запрещено получать в колонии денежные переводы. Вдогонку 21 июля МВД внесло политзаключенного в список «экстремистов».

Константина Золотых задержали 18 мая 2022 года. Его осудили на четыре года колонии по следующим обвинениям:

  • ст. 369 — «Оскорбление представителя власти»;
  • ст. 368 — «Оскорбление Лукашенко»;
  • ст. 130 — «Разжигание вражды или розни»;
  • ст. 426 — «Превышение власти или служебных полномочий».

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