Фельдшер из Витебска Алексей Матявин признан политзаключенным

Витебск
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В Витебске за комментарий о Лукашенко политзаключенному Алексею Матявину присудили полтора года колонии. Его обвинили в совершении преступления по ст. 368 УК за «оскорбление Лукашенко».

Алексей Мацявин родился в Ижевске, но волею судеб оказался в Беларуси, окончил Оршанский медицинский университет, последние 15 лет работал фельдшером Витебской поликлиники №7. Женат, есть ребенок 13 лет.  В СИЗО-2 находится с 29 апреля.

Правозащитники требуют немедленно освободить всех остальных политических заключенных, прекратить политические репрессии. На сегодняшний день правозащитное сообщество признало политзаключенными более 1303 человека.

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