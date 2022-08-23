Фельдшер из Витебска Алексей Матявин признан политзаключенным

В Витебске за комментарий о Лукашенко политзаключенному Алексею Матявину присудили полтора года колонии. Его обвинили в совершении преступления по ст. 368 УК за «оскорбление Лукашенко».

Алексей Мацявин родился в Ижевске, но волею судеб оказался в Беларуси, окончил Оршанский медицинский университет, последние 15 лет работал фельдшером Витебской поликлиники №7. Женат, есть ребенок 13 лет. В СИЗО-2 находится с 29 апреля.

Правозащитники требуют немедленно освободить всех остальных политических заключенных, прекратить политические репрессии. На сегодняшний день правозащитное сообщество признало политзаключенными более 1303 человека.