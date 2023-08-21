Молодой человек упал в раскопанные коммуникации теплотрассы в Витебске

Витебск
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Инцидент произошел 19 августа. Сообщение о том, что в раскопанные коммуникации теплотрассы по улице Чкалова упал человек, спасателям поступило в 21.03 от диспетчера скорой медицинской помощи. На месте происшествия выяснилось, что мужчина в бессознательном состоянии находится на глубине 2,5 м.

Спасатели и фельдшер медицинской службы отряда “Витязь” спустились к пострадавшему, наложили на шею воротник Шанца и повязку на голову. Затем его аккуратно вытащили на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести молодой человек 2002 года рождения доставлен в Витебскую областную больницу.

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