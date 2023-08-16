В Витебске во время ремонта погиб мужчина

Сообщение об инциденте поступило в Первомайский РОВД днем 15 августа.

74-летний пенсионер рассказал, что в его квартире на Московском проспекте был смертельно ранен пильным диском по дереву мужчина. Он помогал заявителю с ремонтом.

Прибывшие на место милиционеры выяснили, что пенсионер нанял двух мужчин, чтобы они помогли ему с ремонтом балкона. Когда работы уже подходили к концу 39-летний житель Витебска на угловой шлифовальной машинке хотел отпилить рейку. Во время этого процесса в работающее устройство попала нога мужчины. В результате он получил ранение, от которого скончался на месте.