В Витебске во время ремонта погиб мужчина

Витебск
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Сообщение об инциденте поступило в Первомайский РОВД днем 15 августа.

74-летний пенсионер рассказал, что в его квартире на Московском проспекте был смертельно ранен пильным диском по дереву мужчина. Он помогал заявителю с ремонтом.

Прибывшие на место милиционеры выяснили, что пенсионер нанял двух мужчин, чтобы они помогли ему с ремонтом балкона. Когда работы уже подходили к концу 39-летний житель Витебска на угловой шлифовальной машинке хотел отпилить рейку. Во время этого процесса в работающее устройство попала нога мужчины. В результате он получил ранение, от которого скончался на месте.

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Витебск происшествие ЧП
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