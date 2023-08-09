У ребенка, из-за которого посадили самолет в Витебске выявлена вирусная инфекция

Ребенок, из-за которого самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Москвы в Минск, совершил экстренную посадку в Витебске, находится в больнице. Его состояние стабильное. Об этом говорится в сообщении Минздрава Беларуси.

Малыш находится в Витебском областном детском клинической центре. Причинами госпитализации послужили острая вирусная инфекция и повышенная температура.

«Ребенок госпитализирован в Витебский областной детский клинический центр по поводу острой вирусной инфекции с повышением температуры. Витебские медицинские специалисты проводят необходимые обследования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент ребенок продолжает лечение.

Напомним, накануне стало известно, что самолет авиакомпании «Белавиа», совершавший рейс по маршруту «Москва-Минск», экстренно сел в аэропорту Витебска из-за плохого самочувствия двухлетнего пассажира.