В Витебской области мужчину будут судить за совращение более 100 детей

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В Витебской области будут судить 35-летнего мужчину, обвиняемого в том, что в период с 2016-го по 2022 год он совратил более ста несовершеннолетних девочек, не достигших 16-летнего возраста.

По данным следствия, в течение восьми лет обвиняемый в соцсетях отправлял им развратные сообщения, в которых склонял вступить в половой акт и «другим действиям сексуального характера», в том числе за деньги, рассказали в Следственном комитете.

Но этим дело не ограничилось. Следствие утверждает, что мужчина «совершил половые сношения и иные действия сексуального характера» с детьми. Следователи допросили обвиняемого, потерпевших, свидетелей.

Экспертиза показала, что психическими расстройствами на момент совершения преступлений мужчина не страдал и отдавал себе отчет в том, что делает.

Подозреваемого обвинили по пяти статьям уголовное кодекса. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

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