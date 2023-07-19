В Витебске пресечена деятельность нелегального интернет-торговца

На протяжении 4 месяцев житель Витебска через социальные сети продавал аксессуары к мобильным телефонам. Без регистрации предпринимательской деятельности.

При проведении контрольной закупки налоговики изъяли товар на общую сумму 400 рублей. Кроме того, нелегальному торговцу пришлось доплатить в бюджет Br3,6 тыс. единого налога.

Постановлением экономического суда Витебской области мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на Br370, а товар конфискован.